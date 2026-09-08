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3 شهداء وإصابات وسط خروقات إسرائيلية لوقف إطلاق النار بغزة

3 شهداء وإصابات وسط خروقات إسرائيلية لوقف إطلاق النار بغزة

08 سبتمبر 2026 . الساعة 08:07 بتوقيت القدس
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قصف إسرائيلي سابق على مدينة غزة (أرشيف)

استشهد ثلاثة مواطنيبن بينهم طفل، وأصيب آخرون بجراح، اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من الدبابات والزوارق الحربية تجاه مناطق عدة في قطاع غزة.

وفي آخر التطورات أعلنت مصادر طبية، باستشهاد الطفل عبيدة أسامة الشيخ عيد، بنيرات قوات الاحتلال التي استهدفت خيام النازحين في منطقة بئر 19، جنوب مدينة خانيونس. 

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وأفادت المصادر، باستشهاد المسن فتحي أحمد محمود أبو عيادة (69 عامًا) برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المسلخ جنوبي مدينة خان يونس جنوبي القطاع. 

كما استشهد الأسير المحرر رمزي أبو ريدة متأثرًا بإصابته جراء استهدافه بغارة من مسيرة للاحتلال يوم الجمعة الماضي في مواصي خانيونس جنوب قطاع غزة.

وكان مجمع ناصر الطبي أعن عن إصابة مسن بنيران جيش الاحتلال في منطقة المسلخ جنوب خان يونس، فيما أصيب مواطن بنيران آليات الاحتلال في منطقة مواصي خان يونس. كما أُصيب مواطن برصاص الاحتلال في محيط مقبرة الفالوجا شمالي قطاع غزة.

وأضافت المصادر أن الدبابات الإسرائيلية أطلقت نيرانها بكثافة جنوبي مواصي مدينة خان يونس، ما تسبب بحالة من الهلع في صفوف النازحين، جراء استهداف إطلاق النار محيط خيامهم في المنطقة.

كما جددت دبابات الاحتلال إطلاق النار بشكل مكثف تجاه مواصي مدينة رفح جنوبي القطاع.

وفي وسط قطاع غزة، أطلقت دبابات الاحتلال نيرانها تجاه المناطق الشرقية من مدينة دير البلح.

وفي شمال القطاع، أطلقت زوارق الاحتلال الحربية النار في بحر شمالي مدينة غزة، فيما أطلقت دبابات الاحتلال نيرانها بكثافة تجاه المناطق الشرقية من مدينة غزة.  

وأمس الإثنين، استشهد 3 فلسطينيين، بينهم طفل وشاب متأثران بجراحهما، وأصيب آخرون، جراء قصف وإطلاق نار إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة.

واستشهد 1352 شخصا وأصيب 4511 آخرين منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار الهش في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، بحسب معطيات رسمية نشرتها وزارة الصحة في غزة.

وقالت الوزارة في أحدث تقرير إحصائي لها، إن الحصيلة التراكمية لحرب الإبادة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 73,658 شهيدا و174,622 إصابة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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