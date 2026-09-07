حماس تثمن تصريحات مقررة أممية حول رفات جثامين غزة

ثمنت حركة المقاومة الإسلامية حماس تحذير المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، من أن إزالة الاحتلال الإسرائيلي للركام وسحقه ونقله قد يؤدي إلى محو آثار جرائم خطيرة ارتكبت في قطاع غزة.

وحذرت حماس، في بيان، اليوم الاثنين، من محاولات حكومة الاحتلال وجيشها طمس الأدلة على الجرائم الوحشية المرتكبة بحق شعبنا في غزة، عبر إزالة وسحق ونقل الركام، في ظل وجود جثامين آلاف المفقودين وأدلة مادية على جرائم الإبادة التي ارتكبها الاحتلال على مدى عامين.

وقالت إن المساس بهذه المواقع وما تحويه من جثامين وأدلة يمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرار محكمة العدل الدولية الداعي إلى حفظ الأدلة، واعتداء على كرامة الشهداء وحق ذويهم في استعادة جثامين أبنائهم ودفنهم.

ودعت الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية والجهات المختصة إلى التحرك العاجل لحماية هذه المواقع، وإدخال فرق تحقيق وخبراء جنائيين دوليين للإشراف على انتشال الجثامين وتوثيق الأدلة وحفظها.

وأكدت حماس على ضرورة الإسراع في إزالة الركام وإعادة إعمار قطاع غزة ضرورة إنسانية ووطنية ملحة وحق أصيل لشعبنا، ويجب أن يتم ذلك بما يضمن انتشال جثامين المفقودين وحفظ الأدلة، ويمنع الاحتلال من استغلال هذه العمليات لطمس معالم جرائمه والإفلات من المساءلة.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: