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حماس تدعو "ميلادنوف" للقيام بدوره بدلا من التنصل

07 سبتمبر 2026 . الساعة 21:21 بتوقيت القدس
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نيكولاي ملادينوف

استنكر الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، تصريحات ممثل "مجلس السلام" نيكولاي ميلادنوف التي قال فيها إن "غزة بعيدة عن إعادة الإعمار"، معتبرًا أن ذلك تخلٍ عن دوره المنوط به فيما يسمى "مجلس السلام".

وأكد قاسم، في تصريح، اليوم الاثنين، على ضرورة قيام "ميلادنوف" بدوره بالضغط على الاحتلال لإلزامه بما تم الاتفاق عليه ووقف خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار.

ودعاه إلى العمل على تطبيق خارطة الطريق التي توافقت عليها الفصائل مع ميلادنوف والإدارة الأمريكية لإنهاء الحرب، مشيرًا إلى أن حكومة الاحتلال ترفضها.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين:
#إسرائيل #حماس #مجلس السلام #نيكولاي ميلادنوف

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