"الصحة": 2480 مريضًا غادروا غزة للعلاج خلال 7 أشهر

أظهرت إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي عدد المرضى المسافرين للعلاج من قطاع غزة بلغ 2480 مريضًا خلال الفترة الممتدة من 2 فبراير/شباط حتى 2 سبتمبر/أيلول 2026.

وبحسب الإحصائية، غادر 2129 مريضًا عبر معبر رفح، فيما غادر 351 مريضًا عبر معبر كرم أبو سالم.

وتصدرت مصر وجهات سفر المرضى، باستقبالها 2104 مرضى، تلتها الأردن بـ296 مريضًا، ثم إيطاليا بـ26 مريضًا، وإسبانيا بـ22 مريضًا، فيما سافر 7 مرضى إلى سويسرا.

وأوضحت البيانات أن إجمالي التحويلات الطبية التي طُبعت في المستشفيات خلال الفترة من 1 يوليو/تموز 2024 حتى 2 سبتمبر/أيلول 2026 بلغ 32,391 تحويلة.

وبيّنت الإحصائية أن 20,719 تحويلة مدرجة على قوائم الانتظار وفق التصنيف الطبي، منها 10,125 حالة بتصنيف B، و8281 حالة بتصنيف C، و2150 حالة بتصنيف A، و163 حالة بتصنيف A+.

كما بلغ عدد الحالات المدرجة على قوائم الانتظار بحسب الفئة العمرية 21,331 حالة، بينها 14,605 بالغين تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عامًا، و4961 طفلًا، و1765 مسنًا فوق 65 عامًا.

وفيما يتعلق بالحالات المرشحة ذات الأولوية، بلغ عددها 6052 حالة، بينها 3720 من الذكور و2332 من الإناث، فيما شملت 1811 طفلًا و4241 بالغًا.

وأظهرت البيانات كذلك أن من بين التحويلات الطبية 1367 حالة أُوقفت في المستشفيات، و863 حالة قيد المراجعة، و904 حالات صدر بحقها قرار من اللجنة بالعلاج محليًا، فيما عولجت 40 حالة محليًا، وسافر 5245 مريضًا، بينما سُجلت وفاة 1929 حالة.

وتعكس الأرقام حجم الاحتياج المتراكم للتحويلات الطبية والعلاج خارج قطاع غزة، في ظل استمرار وجود آلاف المرضى على قوائم الانتظار، ولا سيما الحالات المصنفة ضمن الأولويات الطبية.





المصدر / فلسطين أون لاين