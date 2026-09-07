فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

استشهاد شاب وإصابة آخريْن خلال هجوم للمستوطنين شرق قلقيلية

أجواء شديدة الحرارة ورطوبة مرتفعة حتى منتصف الأسبوع

الجامعة العربية: لا بديل عن "الأونروا" في خدمة اللاجئين الفلسطينيين

سنيكرز تواجه "هلوسة" الذكاء الاصطناعي بلوح شوكولاتة افتراضي

شهيدان بخروقات الاحتلال المتواصلة لوقف النار في غزة

توغلات إسرائيلية في القنيطرة.. مداهمات وحواجز لترهيب السكان

هيئة البترول: دخول 5 شاحنات غاز إلى غزة

تصعيد عسكري في 4 محافظات يمنية واشتباكات قرب باب المندب

الديمقراطية تحذر من مخاطر الضم والترحيل مع تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية

مجموعة حقوقية تطالب بتحقيق دولي في مزاعم استخدام الكلور

3 إصابات وقصف وإطلاق نار مكثف وسط عدوان إسرائيلي متصاعد على غزة

07 سبتمبر 2026 . الساعة 09:16 بتوقيت القدس
...
قصف إسرائيلي سابق على مدينة غزة (أرشيف)

 

أصيب ثلاثة مواطنين فلسطينيين، صباح اليوم الإثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما واصلت قوات الاحتلال قصفها الجوي والمدفعي وإطلاق النار على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بإصابة مواطن برصاص قوات الاحتلال في بحر مدينة غزة، بالتزامن مع إصابة مواطنين برصاص آليات عسكرية إسرائيلية أطلقت النار فجر اليوم في محيط أبراج القسطل شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع.

وفي جنوبي القطاع، أطلقت آليات الاحتلال العسكرية النار بكثافة تجاه المناطق الشرقية لمدينة خانيونس، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق جنوبي المدينة.

كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي المناطق الشرقية لمدينة خانيونس، فيما أطلق جيش الاحتلال قنابل إنارة في أجواء المناطق الجنوبية للمدينة.

وألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية، في الساعات الأولى من فجر اليوم، قنابل متفجرة في منطقة المسلخ بمدينة خانيونس، فيما أطلقت دبابات الاحتلال النار بكثافة تجاه المناطق الغربية من مدينة رفح.

وفي مدينة غزة، شنت طائرات الاحتلال الحربية، فجر اليوم، ثلاث غارات جوية على حي التفاح شمال شرقي المدينة، إلى جانب غارتين استهدفتا المناطق الشرقية منها.

وقصف طيران الاحتلال الحربي مجمع "الصخرة" شرقي مدينة غزة بغارة واحدة على الأقل، فيما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بكثافة في محيط مفترق السنافور شرقي حي التفاح.

كما أطلقت قوات الاحتلال النار أيضًا في مناطق شمال غربي بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #قصف

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة