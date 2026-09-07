3 إصابات وقصف وإطلاق نار مكثف وسط عدوان إسرائيلي متصاعد على غزة

أصيب ثلاثة مواطنين فلسطينيين، صباح اليوم الإثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما واصلت قوات الاحتلال قصفها الجوي والمدفعي وإطلاق النار على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بإصابة مواطن برصاص قوات الاحتلال في بحر مدينة غزة، بالتزامن مع إصابة مواطنين برصاص آليات عسكرية إسرائيلية أطلقت النار فجر اليوم في محيط أبراج القسطل شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع.

وفي جنوبي القطاع، أطلقت آليات الاحتلال العسكرية النار بكثافة تجاه المناطق الشرقية لمدينة خانيونس، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق جنوبي المدينة.

كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي المناطق الشرقية لمدينة خانيونس، فيما أطلق جيش الاحتلال قنابل إنارة في أجواء المناطق الجنوبية للمدينة.

وألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية، في الساعات الأولى من فجر اليوم، قنابل متفجرة في منطقة المسلخ بمدينة خانيونس، فيما أطلقت دبابات الاحتلال النار بكثافة تجاه المناطق الغربية من مدينة رفح.

وفي مدينة غزة، شنت طائرات الاحتلال الحربية، فجر اليوم، ثلاث غارات جوية على حي التفاح شمال شرقي المدينة، إلى جانب غارتين استهدفتا المناطق الشرقية منها.

وقصف طيران الاحتلال الحربي مجمع "الصخرة" شرقي مدينة غزة بغارة واحدة على الأقل، فيما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بكثافة في محيط مفترق السنافور شرقي حي التفاح.

كما أطلقت قوات الاحتلال النار أيضًا في مناطق شمال غربي بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين