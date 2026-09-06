استطلاع: كتلة نتنياهو تتقدم بـ52 مقعدًا

أظهر استطلاع للرأي نشرته قناة "كان" العبرية أن حزب "يشار" بزعامة غادي آيزنكوت يتصدر نتائج الانتخابات بـ23 مقعدًا، يليه حزب "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو بـ20 مقعدًا.

وبحسب نتائج الاستطلاع، حصل حزب "بياحد" على 13 مقعدًا، فيما نال كل من «الديمقراطيين» و«يهدوت هتوراه» 8 مقاعد لكل منهما.

وجاءت أحزاب "شاس" و"القوة اليهودية" و"إسرائيل بيتنا" و"القائمة المشتركة" بـ7 مقاعد لكل حزب، بينما حصلت "القائمة العربية الموحدة" و"الصهيونية الدينية" على 6 مقاعد لكل منهما.

كما حصل حزب "شعبك إسرائيل" على 4 مقاعد، فيما نال تحالف هيندل وزليخا 4 مقاعد، متجاوزًا نسبة الحسم وفق نتائج الاستطلاع.

توزيع الكتل

وأظهر الاستطلاع أن كتلة نتنياهو ستحصل على 52 مقعدًا، مقابل 51 مقعدًا لكتلة آيزنكوت.

في المقابل، تحصل الأحزاب العربية مجتمعة على 13 مقعدًا، بينما يحتفظ تحالف هيندل وزليخا بـ4 مقاعد، ما يزيد من تعقيد خريطة التحالفات والحسابات السياسية اللازمة لتشكيل الحكومة المقبلة.

وتشير النتائج إلى استمرار عدم امتلاك أي من الكتلتين الرئيسيتين أغلبية برلمانية منفردة، ما يجعل مواقف الأحزاب العربية والقوى الواقعة خارج الكتلتين عاملًا مهمًا في تحديد شكل الائتلاف الحكومي المقبل.

المصدر / فلسطين أون لاين