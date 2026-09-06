توغلات إسرائيلية في القنيطرة.. مداهمات وحواجز لترهيب السكان

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها الميدانية لاتفاق فض الاشتباك الموقّع عام 1974، عبر تنفيذ توغلات برية ومداهمات جديدة لمنازل المدنيين في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا.

ونقلت وسائل إعلام محلية، بينها "سوريا الآن"، عن مصادر محلية قولها إن قوة تابعة لجيش الاحتلال داهمت منزلاً في قرية الأصبح بريف القنيطرة الجنوبي، وأطلقت أعيرة نارية في الهواء، في محاولة لترهيب السكان، قبل أن تنسحب من المنطقة.

وتأتي هذه المداهمة في ظل تزايد التحركات العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، والتي تشهد، وفق المصادر ذاتها، توغلات شبه يومية في عدد من القرى الحدودية.

وبحسب المصادر، تتضمن هذه التحركات إقامة حواجز عسكرية مؤقتة، وتفتيش المارة، ومداهمة المنازل السكنية، إضافة إلى تصوير وتسجيل بيانات الهويات الشخصية للسكان.

وتثير هذه الإجراءات مخاوف متزايدة بين سكان المناطق الحدودية، في ظل استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، وما يرافقها من تضييق على حركة المدنيين وفرض إجراءات ميدانية جديدة.

المصدر / وكالات