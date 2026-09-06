مباريات اليوم الأحد .. قمم إنجليزية وإيطالية ومواجهات قوية في إسبانيا والسعودية

يشهد اليوم الأحد 6 سبتمبر/أيلول 2026، إقامة عدد من المباريات المهمة في مختلف البطولات الأوروبية والعربية، تتصدرها قمة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي، ومواجهة يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي، إلى جانب لقاء فالنسيا وبرشلونة في الدوري الإسباني.

وتتواصل منافسات الدوريات الأوروبية بإقامة مواجهات في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وتركيا، فيما تتواصل مباريات الدوري السعودي، إلى جانب مواجهات في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية.

الدوري الإنجليزي

تتجه الأنظار إلى ديربي لندن بين آرسنال وتشيلسي، فيما يلتقي إيفرتون مع مانشستر يونايتد.

إيفرتون × مانشستر يونايتد: 16:00 بتوقيت السعودية، 17:00 الإمارات، عبر beIN SPORTS 1، بتعليق عصام الشوالي.

آرسنال × تشيلسي: 18:30 السعودية، 19:30 الإمارات، عبر beIN SPORTS 1، بتعليق حسن العيدروس.

الدوري الإسباني

يخوض برشلونة مواجهة قوية أمام فالنسيا ضمن الجولة الرابعة، بينما يلتقي ديبورتيفو ألافيس مع أوساسونا، وملقا مع ليفانتي، وإسبانيول مع إشبيلية. وتقام مباراة فالنسيا وبرشلونة عند الساعة 17:15 بتوقيت السعودية، عبر beIN SPORTS 2، وفق ما أوردته المصادر الرياضية.

فالنسيا × برشلونة: 17:15 السعودية، 18:15 الإمارات، beIN SPORTS 2، حفيظ دراجي.

17:15 السعودية، 18:15 الإمارات، beIN SPORTS 2، حفيظ دراجي. ديبورتيفو ألافيس × أوساسونا: 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات، beIN SPORTS 2، محمد المبروكي.

19:30 السعودية، 20:30 الإمارات، beIN SPORTS 2، محمد المبروكي. ملقا × ليفانتي: 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات، beIN SPORTS 4، سمير اليعقوبي.

19:30 السعودية، 20:30 الإمارات، beIN SPORTS 4، سمير اليعقوبي. إسبانيول × إشبيلية: 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات، beIN SPORTS 2، عامر الخوذيري.

الدوري الإيطالي

تتجه الأنظار إلى قمة الجولة بين يوفنتوس وميلان، التي تقام عند الساعة 21:45 بتوقيت السعودية، بينما تشهد الجولة أيضًا مواجهات فروزينوني وفينيسا، وبارما ومونزا، وبولونيا وساسوولو.

فروزينوني × فينيسا: 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات، stc tv.

16:00 السعودية، 17:00 الإمارات، stc tv. بارما × مونزا: 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات، stc tv.

16:00 السعودية، 17:00 الإمارات، stc tv. بولونيا × ساسوولو: 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات، stc tv.

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات، stc tv. يوفنتوس × ميلان: 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات، stc tv، فارس عوض.

الدوري السعودي

وتتواصل منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي بخمس مباريات، أبرزها مواجهة الفتح والنصر، إلى جانب الفيحاء والحزم، والجبلين والأهلي، والقادسية والاتفاق، والوحدة والاتحاد.

الفتح × النصر: 18:35 السعودية، 19:35 الإمارات.

18:35 السعودية، 19:35 الإمارات. الفيحاء × الحزم: 18:50 السعودية، 19:50 الإمارات.

18:50 السعودية، 19:50 الإمارات. الجبلين × الأهلي: 18:55 السعودية، 19:55 الإمارات.

18:55 السعودية، 19:55 الإمارات. القادسية × الاتفاق: 21:15 السعودية، 22:15 الإمارات.

21:15 السعودية، 22:15 الإمارات. الوحدة × الاتحاد: 21:15 السعودية، 22:15 الإمارات.

وتنقل جميع المباريات عبر stc tv sports HD وفق الجدول الوارد.

الدوري الفرنسي

تروا × ستراسبورغ: 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات، beIN SPORTS 3، مصطفى العلوان.

16:00 السعودية، 17:00 الإمارات، beIN SPORTS 3، مصطفى العلوان. أنجيه × رين: 18:15 السعودية، 19:15 الإمارات، beIN SPORTS 3، نوفل باشي.

18:15 السعودية، 19:15 الإمارات، beIN SPORTS 3، نوفل باشي. مارسيليا × باريس إف سي: 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات، beIN SPORTS 3، أحمد البلوشي.

الدوري الألماني

هامبورغ × ماينز: 16:30 السعودية، 17:30 الإمارات، MBC ACTION.

16:30 السعودية، 17:30 الإمارات، MBC ACTION. آينتراخت فرانكفورت × أوجسبورغ: 18:30 السعودية، 19:30 الإمارات، MBC ACTION.

الدوري التركي

طرابزون سبور × جنتشلربيرليغي: 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات، beIN SPORTS 5، بتعليق منتصر الأزهري.

دوري أبطال أفريقيا

جورماهيا × بيراميدز: 15:00 مصر، 13:00 المغرب، ON SPORT، محمد الكواليني.

15:00 مصر، 13:00 المغرب، ON SPORT، محمد الكواليني. المغرب الفاسي × راحيمو: 20:00 المغرب، 22:00 مصر، المغربية الرياضية.

الكونفدرالية الأفريقية

زد × اتصالات جيبوتي: 20:00 مصر، 18:00 المغرب، ON SPORT، بلال علام.

وتوفر القنوات الناقلة المذكورة تغطية مباشرة لمجموعة من أبرز مباريات اليوم، فيما تختلف حقوق البث بحسب البطولة والمنطقة.

المصدر / متابعة فلسطين أون لاين