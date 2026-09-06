غزة تسجل 5493 مولودًا و203 حالات وفاة خلال أغسطس

سجّل قطاع غزة 5,493 مولودًا جديدًا، إلى جانب 203 حالات وفاة، خلال شهر أغسطس/آب الماضي، وفق إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية.

وأوضحت الإحصائية أن عدد المواليد الذكور بلغ 2,862 مولودًا بنسبة 52.1% من إجمالي المواليد، مقابل 2,631 مولودة أنثى بنسبة 47.9%.

وبحسب توزيع المواليد على المحافظات، سجّلت مكاتب الأحوال المدنية في مديرية داخلية غزة 1,997 مولودًا، فيما سجّلت مكاتب داخلية خان يونس 998 مولودًا.

كما بلغ عدد المواليد المسجلين لدى مكاتب داخلية الشمال 1,065 مولودًا، مقابل 739 مولودًا في محافظة الوسطى، و694 مولودًا في محافظة رفح.

وفيما يتعلق بالوفيات، سجّلت مكاتب الأحوال المدنية في محافظات قطاع غزة 203 حالات وفاة خلال أغسطس، بينها 150 من الذكور بنسبة 73.9%، و53 من الإناث بنسبة 26.1%.

وتأتي هذه الأرقام في ظل الظروف الإنسانية والمعيشية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة جراء العدوان وما خلّفه من دمار واسع، فيما تواصل الجهات الرسمية تسجيل المواليد والوفيات وتوثيق البيانات السكانية في مختلف محافظات القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين