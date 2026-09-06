4 شهداء في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

أفاد الدفاع المدني في جنوب لبنان باستشهاد 4 شهداء، في حصيلة أولية، جراء غارة إسرائيلية استهدفت، صباح الأحد، مبنى سكنيا في بلدة عربصاليم، بعد إنذار سكانه بإخلائه.

وتأتي الغارة ضمن سلسلة ضربات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة النبطية وبلدات محيطة بها، بزعم الرد على إطلاق حزب الله طائرتين مسيرتين باتجاه قواته في جنوب لبنان.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية، فجر الأحد، سلسلة غارات على مناطق في جنوب لبنان، بالتزامن مع إصدار جيش الاحتلال إنذارا عاجلا لسكان أحد المباني في بلدة عربصاليم، طالبهم فيه بإخلائه.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن طائرات الاحتلال نفذت غارتين على بلدة النبطية الفوقا ومحيط بلدة كفررمان، كما استهدفت حي الراهبات في مدينة النبطية، ما أدى إلى تدمير مبنى سكني مؤلف من ثلاثة طوابق.

وأضافت المصادر أن مدفعية الاحتلال قصفت منطقة دوحة كفررمان قرب النبطية، في وقت واصل فيه جيش الاحتلال تحليق طائراته الحربية والاستطلاعية في أجواء المنطقة.

وفي السياق، أفادت تقارير لبنانية بإصابة عدد من الأشخاص في هجوم استهدف دراجة نارية في جنوب لبنان.

من جانبه، زعم جيش الاحتلال إن الغارات جاءت ردا على إطلاق حزب الله مسيرتين باتجاه قواته المنتشرة في المنطقة الأمنية التي يسيطر عليها الجيش في جنوب لبنان.

وفي تطور متزامن، أعلن جيش الاحتلال إطلاق مناورة مفاجئة على مستوى هيئة الأركان العامة، تحاكي التعامل مع حدث واسع ومتعدد الجبهات، بهدف اختبار جاهزية القوات والقيادة لمواجهة سيناريوهات أمنية متزامنة.

وبحسب جيش الاحتلال، جرى استدعاء القادة في مختلف الهيئات والأذرع للمشاركة في التمرين، إلى جانب استنفار قوات من الاحتياط، في خطوة تهدف إلى فحص مستوى الجاهزية والتنسيق بين مختلف الوحدات في حال اندلاع مواجهة واسعة على أكثر من جبهة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وسط تبادل للهجمات والتهديدات بين جيش الاحتلال وحزب الله، بالتزامن مع رفع الجيش مستوى الاستعداد لسيناريوهات أمنية متعددة الجبهات.

المصدر / فلسطين أون لاين