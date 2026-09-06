بينهم طفلان.. 5 شهداء في غارات إسرائيلية على غزة

استشهد 5 مواطنين، بينهم طفلة وطفل، الأحد، جرّاء قصف إسرائيليّ بمسيّرة، استهدف سيارة في حيّ النصر، وقصف آخر على حيّ الرمال غربيّ مدينة غزة، بالإضافة إلى استهداف مدرسة تؤوي نازحين بدير البلح وسط القطاع، وذلك في استمرار للخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من الأهالي قرب "مفترق الاتصالات" بحي الرمال، ما أدى إلى استشهاد شخص وإصابة آخرين، وقد نُقلوا إلى مستشفى "الشفاء".

واستشهد طفل جرّاء قصف مدفعي على مدرسة تؤوي نازحين بدير البلح وسط قطاع غزة.

وقبل ذلك استشهد أب وابنته باستهداف مركبة استقلّاها بمدية غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن آليات الاحتلال العسكرية أطلقت النار بكثافة عدة مرات باتجاه المناطق الشرقية من مدينة غزة، منذ ساعات الفجر الأولى.

وفي شمال شرقي المدينة، دمّرت طائرات الاحتلال الحربية، فجر الأحد، مبنى مجمع الصخرة التجاري الواقع على شارع صلاح الدين في حي التفاح.

وجددت مدفعية الاحتلال قصف محيط مفترق السنافور في حي التفاح، بالتزامن مع شن الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة واحدة على الأقل استهدفت المناطق الشرقية لمدينة غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال حي الشجاعية شرقي المدينة، فيما أطلقت طائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع "كواد كوبتر" النار داخل الحي.

وفي جنوبي القطاع، أطلقت الدبابات الإسرائيلية النار بكثافة تجاه المناطق الشمالية من مدينة رفح، خلال ساعات الفجر الأولى.

وفي وسط قطاع غزة، شهدت منطقة أبو العجين جنوب شرقي مدينة دير البلح، صباح اليوم، إطلاق نار مكثف من دبابات الاحتلال الإسرائيلي.

وبلغ عدد الشهداء والمصابين منذ وقف سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي 1,344 شهيدًا و4,464 مصابًا، وفق معطيات نشرتها وزارة الصحة في قطاع غزة، فيما ارتفع العدد الإجمالي التراكمي لشهداء العدوان منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 73,651 شهيدًا و174,575 إصابة.

المصدر / فلسطين أون لاين