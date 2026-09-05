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حماس والتيار الديمقراطي يبحثان توحيد الموقف الفلسطيني

05 سبتمبر 2026 . الساعة 16:11 بتوقيت القدس
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حماس وتيار الإصلاح الديمقراطي يبحثان توحيد الموقف الفلسطيني

بحث وفد قيادي من حركة حماس، في العاصمة اللبنانية بيروت، مع وفد من تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح برئاسة أمين سر الساحة اللبنانية العميد محمود عيسى «اللينو»، التطورات الفلسطينية وملفات الوحدة الوطنية والوجود الفلسطيني في لبنان.

وأدان الجانبان العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، مطالبين الوسطاء والمجتمع الدولي بالتحرك لوقفه وإلزام الاحتلال بالاتفاقات المعلنة، في ظل تأكيدهما التزام فصائل المقاومة بما تم الاتفاق عليه.

وأكد الطرفان أن الانتخابات حق أصيل للفلسطينيين في الوطن والشتات، ورفضا التعيين والإقصاء السياسي والتفرد، خصوصاً في انتخابات المجلس الوطني، داعين إلى تمثيل ديمقراطي شامل وانتخابات تتوافر فيها الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص.

كما شددا على ضرورة الحفاظ على وكالة «الأونروا» وتوفير التمويل المستدام لها، وحماية منشآتها وموظفيها وضمان استمرار خدماتها للاجئين الفلسطينيين.

واتفق الجانبان على توحيد الموقف الفلسطيني في لبنان وإعادة تشكيل مرجعية وطنية فلسطينية موحدة، إلى جانب تعزيز التنسيق بينهما ومواصلة العمل المشترك لمعالجة قضايا اللاجئين والوجود الفلسطيني في لبنان بمختلف أبعادها السياسية والقانونية والإنسانية والاجتماعية والأمنية.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
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