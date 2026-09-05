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غارات وتفجيرات إسرائيلية في جنوب لبنان

05 سبتمبر 2026 . الساعة 13:45 بتوقيت القدس
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غارات إسرائيلية على جنوبي لبنان (أرشيف)

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، تنفيذ غارات وتفجيرات بالبراميل المتفجرة في مناطق متفرقة من جنوب لبنان.

وشنّت طائرات الاحتلال  غارتين متتاليتين على بلدة المنصوري استهدفت عدداً من المنازل في البلدة، وفق “الوكالة الوطنية للإعلام”.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أقدمت على تنفيذ عدة تفجيرات في أطراف البلدة، مستخدمةً برميلاً يحتوي على متفجرات قويةً سمع صداها في القرى المحيطة.

وسُجّل تحليق للطيران المسيّر الإسرائيلي فوق الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت على علو منخفض، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية ليلا وادي السلوقي ووادي الحجير في جنوب لبنان.

وتشن "إسرائيل" حربا على لبنان منذ الثاني من آذار/ مارس الماضي، واحتلّت عددا من بلدات جنوب لبنان.

وأُعلن في 20 حزيران/ يونيو الماضي عن وقف لإطلاق النار، انخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان.

المصدر / فلسطين أون لاين
#لبنان #تفجيرات #غارات

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