هجوم صاروخي أمريكي يستهدف ناقلة نفط إيرانية قرب جزيرة خارك

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، أن ناقلة نفط إيرانية قرب جزيرة خارك تعرضت لهجوم صاروخي أمريكي، بالتزامن مع سماع دوي انفجارات في محيط الجزيرة، وفق وكالة "فارس".

وذكرت المصادر أن تفاصيل الهجوم لا تزال غير واضحة، في ظل عدم توفر معلومات حتى الآن بشأن حجم الأضرار التي لحقت بالناقلة أو وقوع إصابات جراء الهجوم.

وتعد جزيرة خارك من أبرز المراكز الحيوية لقطاع النفط الإيراني، إذ تضم منشآت رئيسية لتصدير الخام، ويمر عبرها نحو 90% من صادرات النفط الإيرانية، ما يمنحها أهمية استراتيجية في شبكة تصدير الطاقة عبر الخليج.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات