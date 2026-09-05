5 شهداء و24 إصابة بغارات إسرائيلية على لبنان

استشهد 5 أشخاص وأصيب 24 آخرون، مساء الجمعة، جراء سلسلة غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في جنوب لبنان وشرقه، وفق مصادر لبنانية.

وأفادت المصادر بأن الغارات جاءت عقب إعلان جيش الاحتلال بدء قصف مناطق في جنوب لبنان، بزعم الرد على إسقاط طائرة مسيّرة قال إن عناصر من "حزب الله" أطلقوها باتجاه قواته المنتشرة في ما يسميها "المنطقة الأمنية" جنوبي لبنان.

وتأتي الغارات في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، وسط تحذيرات من اتساع نطاق الهجمات وتفاقم الخسائر في صفوف المدنيين.

ويشهد جنوب لبنان تصعيدًا متواصلًا، مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي تطال مناطق وبلدات لبنانية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من توسع دائرة المواجهة.

المصدر / فلسطين أون لاين