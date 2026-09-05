إصابة مواطن برصاص الاحتلال وتجدد القصف على مناطق عدة بغزة

أصيب مواطن، اليوم السبت، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة السودانية شمال غربي مدينة غزة، فيما واصلت قوات الاحتلال قصفها وإطلاق النار على مناطق متفرقة في أنحاء قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بإصابة مواطن برصاص قوات الاحتلال في منطقة السودانية، بالتزامن مع إطلاق آليات الاحتلال النار شرقي حي التفاح، وفي محيط شارعي مشتهى والقعقاع بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من مدينة غزة، فيما تواصل القصف المدفعي في محيط منطقة رمزون السنافور بحي التفاح.

وفي جنوب القطاع، أطلقت زوارق حربية إسرائيلية نيرانها في عرض بحر مدينة خانيونس، فيما قصفت مدفعية الاحتلال المتمركزة شرقي خانيونس مناطق غربي مدينة رفح.

وفي وسط القطاع، أطلقت آليات الاحتلال النار شرقي مدينة دير البلح وشرقي مخيم البريج.

وتواصل قوات الاحتلال، خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار والتهدئة الهشة في قطاع غزة، الموقعة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، عبر سلسلة من القصف وإطلاق النار وعمليات نسف المنازل والمنشآت، بالتزامن مع استمرار الحصار العسكري المفروض على القطاع.

وتأتي هذه الاعتداءات رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 31 تموز/يوليو 2026، التوصل إلى "اتفاق جديد" للشروع في المرحلة الثانية من "خارطة الطريق" الخاصة بقطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين