عفو رئاسي إماراتي عن عبد الرحمن القرضاوي

قالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن رئيس الدولة أصدر عفوا، اليوم الجمعة، عن عبد الرحمن القرضاوي نجل العلامة الراحل يوسف القرضاوي، وذلك بعد أيام من إدانته من محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، دائرة الجرائم الإلكترونية.

وأضافت الوكالة أن المحكمة كانت قد قضت في 27 أغسطس/آب الجاري بسجن القرضاوي 10 سنوات وتغريمه 200 ألف درهم، بعد إدانته بالجرائم المسندة إليه.

ونقلت عن السلطات الإماراتية قولها إنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ العفو الرئاسي.

وأُوقف عبد الرحمن القرضاوي فور وصوله إلى لبنان عبر معبر المصنع الحدودي عائدا من سوريا في 29 ديسمبر/كانون الأول 2024.

وسلمته السلطات المختصة في لبنان لدولة الإمارات في يناير/كانون الثاني 2025.

وذكرت "وام" آنذاك أن التسليم تم "بناء على طلب التوقيف المؤقت الصادر بحقه من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب-إدارة الملاحقة والبيانات الجنائية، والمقدم من قِبل الجهات المختصة بدولة الإمارات لارتكابه أعمالا من شأنها إثارة وتكدير الأمن العام".

المصدر / وكالات/ فلسطين أون لاين: