17 شهيدا مقدسيا منذ بداية العام

سجلت محافظة القدس ارتقاء 17 شهيدا، منذ بداية العام الجاري، حتى استشهاد الشاب إبراهيم الهندي (33 عاما)، فجر اليوم الجمعة، متأثراً بجروحه التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند باب العامود في القدس المحتلة.

وأكدت محافظة القدس، في بيان، أن استشهاد الهندي يأتي في سياق سياسة الإعدام الميداني والقتل خارج إطار القانون التي تنتهجها قوات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وشددت على أن هذه الجريمة تمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وقالت إن جريمة قتل الشاب إبراهيم الهندي تمثل جريمة ضد الإنسانية، وتضاف إلى سلسلة الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال ومجموعات المستعمرين المسلحة بحق الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس.

واحتجزت سلطات الاحتلال جثمان الشهيد إبراهيم الهندي، ليكون بذلك الشهيد المقدسي الـ53 الذي تحتجز سلطات الاحتلال جثمانه منذ عام 1967، فيما أصدرت شرطة الاحتلال قرارا بفرض حظر نشر على تفاصيل وظروف استشهاده.

المصدر / القدس المحتلة/ فلسطين أون لاين: