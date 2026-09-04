الاحتلال يستولي على 7 دونمات ونصف من أراضي قباطية

استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على 7.498 دونما من أراضي بلدة قباطية في محافظة جنين، بموجب أمر عسكري يحمل طابع "فوري ومستعجل" بذريعة "أمنية وعسكرية".

وأوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في بيان، أن الأمر العسكري الذي يحمل الرقم م.د 28/26 يستهدف مساحات محددة في الحوضين (28) و(34) المسويين من أراضي البلدة، ويتركز الاستيلاء في مواقع تربط بين القسائم 2-4، 21، 25 والقسائم 19-21.

وبينت أن تحليل الخرائط المرفقة مع الأمر العسكري يشير إلى نية جيش الاحتلال إنشاء مسار طولي (طريق عسكرية) يمتد من طريق قائمة وينتهي بمساحة يراد لها أن تكون موقعا مكونا من برج عسكري مستحدث في المنطقة.

وفرض الأمر العسكري مدة سريان تبلغ 60 يوما من تاريخ توقيعه، مانحا الضابط لشؤون وزارة جيش الاحتلال الحيازة المطلقة لهذه الأراضي، وفي إجراء يفرغ المسار القانوني من مضمونه، حيث قيد القرار حق الأهالي المتضررين في تقديم اعتراض خلال مدة زمنية ضيقة جدا لا تتجاوز 24 ساعة من تاريخ تنفيذ جولة ميدانية تقررها "مديرية التنسيق والارتباط الإسرائيلية".

وتكشف القراءة التحليلية لمعطيات الخريطة المرفقة عن ترابط جغرافي خطير؛ إذ يقع المسار "الأمني والموقع العسكري" المستحدث بموجب الأمر مباشرة إلى الشمال من البؤرة الاستعمارية الجديدة المعروفة باسم "نوعاه"، والتي شهدت مؤخرا إقامة وحدات استعمارية بداخلها.

وأكدت الهيئة أن هذا التموضع الميداني نهج الاحتلال المتمثل في استغلال "الضرورات الأمنية" كغطاء لإغراق الجغرافيا الفلسطينية بالأوامر العسكرية؛ بهدف شق الطرق وتأسيس البنى التحتية التي تمهد فعليا لابتلاع المزيد من الأراضي، وتسهيل التوسع الاستعماري الشامل في المنطقة.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: