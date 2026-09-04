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60 ألف مصلّ يؤدون الجمعة في رحاب الأقصى

04 سبتمبر 2026 . الساعة 17:33 بتوقيت القدس
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الصلاة في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم القيود العسكرية الإسرائيلية.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن نحو 60 ألف مصلّ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

جاء ذلك، رغم قيود الاحتلال العسكرية على البلدة القديمة وإقامة حواجز عسكرية في محيط المدينة المقدسة.

ومنعت قوات الاحتلال العشرات من الشبان من الوصول إلى المسجد الأقصى، بعد توقيفهم عبر الحواجز والسواتر الحديدية المحيطة بمدينة القدس والبلدة القديمة.

وتحدث خطيب الأقصى الشيخ عروة صبري عن مكانة المسجد الأقصى في قلوب المسلمين، مشددا على أهمية التواجد الدائم في أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفيين.

المصدر / القدس المحتلة/ فلسطين أون لاين:
#القدس المحتلة #المسجد الأقصى المبارك

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