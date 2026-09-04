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حماس: تصاعد التصريحات الإسرائيلية حول تهجير سكان غزة "تطور بالغ الخطورة"

04 سبتمبر 2026 . الساعة 17:16 بتوقيت القدس
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حماس

عدت حركة المقاومة الإسلامية حماس تصاعد تصريحات وزراء الاحتلال الإسرائيلي بشأن استمرار تبني مخططات تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، "تطوراً بالغ الخطورة".

وأكد المتحدث باسم حماس حازم قاسم، في تصريح، اليوم الجمعة، أن ذلك يكشف أن "الاحتلال لم يتخل عن هذا المخطط بل يسعى إلى إعادة طرحه وترويجه بما يخدم حساباته السياسية والانتخابية".

وقال قاسم إن هذه التصريحات تفسر استمرار الاحتلال في الحرب على غزة، وتشديد الحصار وسياسات التجويع والتعطيش وعرقلة الإعمار، ومنع إدخال المواد والمستلزمات الضرورية للقطاع الصحي، وذلك في محاولة لفرض واقع إنساني ومعيشي قاس يدفع باتجاه تنفيذ مخططات التهجير.

ودعا الدول العربية والإسلامية إلى التحرك الجاد والموحد لمواجهة هذه المخططات واتخاذ مواقف وإجراءات فاعلة لإفشالها، مؤكداً أنها تمثل تهديداً مباشراً للقضية الفلسطينية وللأمن القومي العربي والإسلامي.

وختم قاسم بالتأكيد على أن موقفاً عربياً وإسلامياً موحداً وحازماً قادر على قطع الطريق أمام مخططات الاحتلال وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين:
#قطاع غزة #حماس #الإبادة الجماعية #مخططات التهجير

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