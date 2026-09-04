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53 عملا مقاوما في الضفة خلال أسبوع

04 سبتمبر 2026 . الساعة 17:13 بتوقيت القدس
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(صورة أرشيفية)

وثّق مركز معلومات فلسطين (معطى) وقوع 53 عملاً مقاوماً نوعياً وشعبياً في الضفة والقدس المحتلتين، خلال الأسبوع الجاري.

وأفاد المركز، في تقريره الأسبوعي، اليوم الجمعة، بأن الأعمال شملت محاولة طعن واحدة، محاولة دهس واحدة، إضافة إلى 13 عملية صد لاعتداءات المستوطنين.

وشهدت الضفة 35 مواجهة بأشكال متعددة مع قوات الاحتلال والمستوطنين، إلى جانب تنظيم 3 مظاهرات شعبية في نقاط التماس بالضفة والقدس.

وتأتي هذه الأعمال وسط استمرار حملات الاقتحامات والاعتقالات اليومية التي تشنها قوات الاحتلال إضافة إلى اعتداءات المستوطنين العنيفة على ممتلكات المواطنين وأراضيهم.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين:
#القدس المحتلة #المقاومة الشعبية #الضفة الغربية المحتلة

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