يشهد اليوم الجمعة، الموافق 4 سبتمبر/أيلول 2026، إقامة عدد من المباريات المرتقبة في مختلف البطولات المحلية والقارية، ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد.

وتتواصل منافسات الدوريات الأوروبية، إلى جانب مباريات في دوري روشن السعودي ودوري أبطال أفريقيا، حيث تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى مواجهات قوية، أبرزها لقاء الشباب والهلال، ومباراة ريال بيتيس وريال مدريد، إلى جانب مواجهة باريس سان جيرمان وموناكو.

وفيما يلي جدول مباريات اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026، والقنوات الناقلة والمعلقون:

دوري روشن السعودي – الجولة الخامسة

أبها × الاتفاق

الموعد: 19:00 بتوقيت السعودية

القناة: ثمانية 2

المعلق: خالد المديفر

الأهلي × الرياض

الموعد: 21:00 بتوقيت السعودية

القناة: ثمانية 3

المعلق: سليمان الشريف

الشباب × الهلال

الموعد: 21:00 بتوقيت السعودية

القناة: ثمانية 1

المعلق: مشاري القرني

الدوري الإنجليزي – الجولة الثالثة

إبسويتش تاون × ليفربول

الموعد: 22:00 بتوقيت السعودية

القناة: beIN SPORTS 3

المعلق: أحمد البلوشي

الدوري الإسباني – الجولة الرابعة

ريال بيتيس × ريال مدريد

الموعد: 22:00 بتوقيت السعودية

القناة: beIN SPORTS 1

المعلق: عصام الشوالي

الدوري الإيطالي – الجولة الثالثة

جنوى × كومو

الموعد: 21:45 بتوقيت السعودية

القناة: stc tv

المعلق: فيصل الهندي

الدوري الفرنسي – الجولة الثالثة

ليون × أوكسير

الموعد: 20:00 بتوقيت السعودية

القناة: beIN SPORTS 4

المعلق: محمد بركات

باريس سان جيرمان × موناكو

الموعد: 22:00 بتوقيت السعودية

القناة: beIN SPORTS 2

المعلق: عامر الخوذيري

الدوري الألماني – الجولة الثانية

شتوتجارت × كولن

الموعد: 21:30 بتوقيت السعودية

القناة: MBC ACTION

المعلق: فهد عريشي

دوري أبطال أفريقيا – ذهاب الدور الأول

شبيبة الساورة × حوريا

الموعد: 18:00 بتوقيت مصر

القناة: ON SPORT 1

الميناء × الزمالك

الموعد: 20:00 بتوقيت مصر

القناة: ON SPORT

المعلق: عصام عبده

وتُنقل مباريات الدوريين الإنجليزي والإسباني والفرنسي عبر شبكة beIN SPORTS، فيما تُبث مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات ثمانية، بينما تتوفر مباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق stc tv.

المصدر / وكالات