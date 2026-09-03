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أمن المقاومة: اشتباك العرابيد كشف القوة واعتقال 3 عملاء

03 سبتمبر 2026 . الساعة 21:29 بتوقيت القدس
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المركبة التي كانت تستقلها القوة الخاصة

أعلنت منصة الحارس على "تليجرام" التابعة لأمن المقاومة في غزة، اعتقال ثلاثة أشخاص، بينهم امرأة، خلال التصدي لمحاولة خطف شخصية مركزية في قطاع غزة، في الأول من سبتمبر/أيلول 2026.

وذكرت الحارس في بيانها، الخميس، أن التحقيقات الأولية، إلى جانب المضبوطات التي عُثور عليها، أظهرت أن المعتقلين كانوا ينتحلون صفة مؤسسة إغاثة دولية، بهدف تسهيل تحركاتهم في المنطقة وجمع المعلومات.

وبحسب إفادات المعتقلين، فإن القوة الخاصة الإسرائيلية المشاركة في العملية وصلت إلى موقعها قبل انكشاف أمرها بعدة ساعات، ولم تكن موجودة في المكان بصورة مسبقة.

وأضاف البيان أن أحد المعتقلين أفاد بأن اشتباك الضابط معين العرابيد مع القوة الخاصة أدى إلى كشف وجودها، الأمر الذي تسبب، في حالة من الارتباك بين أفراد القوة، ودفع قائد العملية إلى طلب النجدة والعمل على إجلائها من المنطقة.

وأكدت الحارس أن ما ورد في البيان يستند إلى الإفادات الأولية والتحقيقات الجارية، مشيرة إلى استمرار متابعة تفاصيل العملية وكشف ملابساتها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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