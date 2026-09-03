حماس والأحرار تبحثان المستجدات السياسية والانتخابيةِ

بحث عضو المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس مكتب العلاقات الوطنية، حسام بدران، مع الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية، حسن محمود أبو حليمة، مستجدات الساحة الفلسطينية والتحضيرات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك خلال اتصال هاتفي جرى الخميس.

وتناول الاتصال التطورات السياسية والأمنية في قطاع غزة والضفة الغربية، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، إلى جانب التحضيرات المتعلقة بإجراء انتخابات المجلس التشريعي والمجلس الوطني الفلسطيني خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الجانبان، وفق بيان لحركة حماس، أهمية توسيع قاعدة المشاركة السياسية، وإتاحة المجال أمام مختلف القوى والفصائل والشخصيات الوطنية الفاعلة للمشاركة في العملية الانتخابية، بما يسهم في تعزيز التمثيل السياسي الفلسطيني.

كما ناقشا انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني وآليات المشاركة فيها، وشددا على أهمية إشراك مختلف القوى والمكونات السياسية والمجتمعية الفلسطينية، بما يضمن تمثيلًا أوسع في مؤسسات التمثيل الوطني، مع التأكيد على رفض مبدأ التعيين.

وتطرقت المشاورات كذلك إلى مسار تشكيل التحالف الوطني الفلسطيني، باعتباره إطارًا يمكن أن يضم مختلف القوى والفصائل والشخصيات الوطنية، بهدف تنسيق المواقف والجهود بشأن الاستحقاقات الانتخابية والقضايا الوطنية، وتعزيز التشاور بين الأطراف الفلسطينية.

وأكد الطرفان أهمية استمرار التواصل والحوار مع مختلف القوى والفصائل والشخصيات الوطنية، والعمل على تقريب وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وصولًا إلى صيغ أوسع للتنسيق والمشاركة السياسية.

واتفق بدران وأبو حليمة على مواصلة الاتصالات والمشاورات خلال الفترة المقبلة، وتكثيف الحوار مع مختلف الأطراف الفلسطينية، بما يسهم في بلورة تفاهمات مشتركة بشأن الاستحقاقات السياسية والانتخابية والمرحلة المقبلة.

المصدر / فلسطين أون لاين