صحة غزة: الفرق المتخصصة تجري عملية زراعة القرنيات بنتائج متقدمة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، استمرار الفريق الطبي المختص بزراعة القرنيات في إجراء العمليات ضمن البرنامج الوطني لزراعة القرنيات، مشيرة إلى تحقيق نتائج طبية متقدمة واستمرار العمل وفق خطة منتظمة لاختيار الحالات وإجراء التدخلات الجراحية.

وقال استشاري ورئيس قسم العيون في مجمع ناصر الطبي، د. أسامة أبو الوفا، إن الفريق الطبي أجرى، الخميس، عملية زراعة قرنية للمريضة بهية زعرب، البالغة من العمر 68 عامًا، في إطار مواصلة تنفيذ البرنامج وتحقيق أهدافه الطبية.

وأوضح أبو الوفا أن وتيرة عمليات زراعة القرنيات تسير بصورة منتظمة، بدءًا من تحديد الحالات المناسبة واختيارها، وصولًا إلى الاستفادة من المستهلكات والمستلزمات الجراحية المتاحة، بما يضمن استمرارية البرنامج وتقديم الخدمة للمرضى المستفيدين.

وأشار إلى أن استمرار هذه العمليات يأتي ضمن جهود البرنامج الوطني لزراعة القرنيات الذي ترعاه وزارة الصحة، والهادف إلى توطين الخدمات الطبية التخصصية داخل مستشفيات الوطن، وتوفيرها للمرضى محليًا بدلًا من تحمل مشقة وتكاليف التحويل إلى الخارج.

وأكد أن مواصلة البرنامج تمثل خطوة مهمة في تعزيز قدرات القطاع الصحي في مجال طب وجراحة العيون، وتوسيع نطاق الخدمات التخصصية المقدمة للمرضى، بما يسهم في تخفيف الأعباء عنهم وتسهيل وصولهم إلى الرعاية الطبية اللازمة.

المصدر / فلسطين أون لاين