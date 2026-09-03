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استطلاع: آيزنكوت يتقدم على نتنياهو في سباق تشكيل الحكومة

03 سبتمبر 2026 . الساعة 18:46 بتوقيت القدس
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تشير نتائج الاستطلاع إلى استمرار حالة التنافس الحاد على تشكيل الائتلاف الحكومي

أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، تقدم حزب "يشار" بزعامة غادي آيزنكوت في نتائج الانتخابات الافتراضية، بحصوله على 24 مقعدًا، مقابل 21 مقعدًا لحزب "الليكود" بزعامة رئيس وزراء حكوم الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وبحسب الاستطلاع، حصل حزب "معًا" على 13 مقعدًا، فيما نال كل من "الديمقراطيون" و"يسرائيل بيتنا" 9 مقاعد، وحصل "يهدوت هتوراه" على 8 مقاعد.

وجاءت أحزاب شاس و"القوة اليهودية" و"القائمة العربية المشتركة" بواقع 7 مقاعد لكل منها، بينما حصل "الصهيونية الدينية" على 6 مقاعد، و"راعم" على 5 مقاعد، و"شعبك إسرائيل" على 4 مقاعد.

وفي ما يتعلق بتوزيع المقاعد على الكتل السياسية، أظهر الاستطلاع حصول كتلة نتنياهو على 53 مقعدًا، مقابل 55 مقعدًا لكتلة آيزنكوت، في حين تحصد الأحزاب العربية مجتمعة 12 مقعدًا.

وتشير نتائج الاستطلاع إلى استمرار حالة التنافس الحاد على تشكيل الائتلاف الحكومي، مع عدم امتلاك أي من الكتلتين الرئيسيتين أغلبية الـ61 مقعدًا اللازمة لتشكيل حكومة بمفردها، ما يجعل مواقف الأحزاب الأخرى، بما فيها العربية، عاملًا مؤثرًا في شكل الائتلاف المقبل.

المصدر / فلسطين أون لاين
#نتنياهو #استطلاع رأي #الليكود #الانتخابات الإسرائيلية

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