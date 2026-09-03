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الإعلان عن كشف مستفيدي الغاز الجديد اليوم 3 سبتمبر بمحافظات قطاع غزة

03 سبتمبر 2026 . الساعة 18:41 بتوقيت القدس
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الإعلان عن كشف مستفيدي الغاز الجديد اليوم 3 سبتمبر بمحافظات قطاع غزة
محمد زقوت

أعلنت هيئة الغاز والبترول عن إصدار كشف مستفيدي الغاز اليوم 3 سبتمبر 2026، والذي يغطي كافة محافظات قطاع غزة. ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود تنظيم وتسهيل توزيع غاز الطهي على الأسر المستحقة للتخفيف من معاناتهم الإنسانية والمعيشية في ظل الظروف الراهنة.

وقد بلغ إجمالي عدد الأسر المستفيدة في هذا الكشف نحو (63,000) أسرة، موزعة جغرافياً وفقاً لجداول منظمة لضمان وصول المساعدة إلى مستحقيها بكل سهولة ويسر.

تشمل الكشوفات الجديدة كافة مناطق قطاع غزة، حيث تم توزيع الحصص والأسماء بناءً على الجداول المعتمدة للجهات الرسمية وموزعي الغاز المعتمدين لضمان وصول الخدمة لمستحقيها في المحافظات التالية:

 * محافظة غزة وشمال غزة

 * محافظة الوسطى

 * محافظة خانيونس

 * محافظة رفح

للإطلاع على كشوفات الغاز الجديدة، اضغط هنا 

رابط الفحص السريع لكشف مستفيدي الغاز

لتوفير الوقت والجهد على المواطنين وتجنب الازدحام، تم إطلاق خدمة إلكترونية تتيح لكل أسرة الاستعلام الفوري عن حالة طلبها وموعد الاستلام.

رابط الفحص المباشر: اضغط هنا

خطوات الاستعلام السريع:

* الدخول إلى رابط الفحص المذكور أعلاه.

* إدخال رقم الهوية الوطنية أو البيانات المطلوبة في الحقل المخصص.

* الضغط على زر "بحث" أو "استعلام" لمعرفة حالة الطلب وتفاصيل التوزيع.

ويهيب المسؤولون بالمواطنين ضرورة إبراز الهوية الشخصية عند التوجه لتسلم الحصة من الموزع المعتمد في الحي، التزامًا بالمعايير والشروط الموضوعة لضمان وصول المساعدات لمستحقيها بكل عدالة وشفافية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#نقطة غاز عشوائية

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