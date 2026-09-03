فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

3 شهداء بنيران الاحتلال وسط خروقات متواصلة بغزة

السلاح من الخارج.. مسيّرات تُعمّق جحيم حرب السودان

بلدية الطيبة توثق اعتداءات المستوطنين تمهيدًا لرفع قضية في الولايات المتحدة

"الإبادة الجماعية".. كتاب يسلط الضوء على صمود الغزيّات

"الديمقراطية" تتمسك بإجراء الانتخابات التشريعية وتدعو لحوار وطني شامل

الجزائر تحصي خسائر حرائق الغابات.. والسلطات تواصل تقييم الأضرار

أزمة مالية تضرب جيش الاحتلال.. تعطيل كتائب دبابات وتحذيرات من تراجع الجاهزية

قيادي يحذّر من تقويض دور "أونروا" ويدعو إلى حماية خدماتها للاجئين

إيران تحذّر واشنطن: أي هجوم إسرائيلي على مواقع لحزب الله قد يشعل تصعيدًا واسعًا

إعلام الأسرى: إصابات بين أسرى غزة إثر اعتداء داخل سجن "جانوت"

الدفاع المدني ينتشل 55 شهيدًا من ضحايا الإبادة في غزة

03 سبتمبر 2026 . الساعة 18:18 بتوقيت القدس
...
طواقم الدفاع المدني تمكنت من انتشال 55 شهيدا قضوا تحت أنقاض منزل عائلة "ملكة" في حي الزيتون

أعلنت طواقم الدفاع المدني في محافظة غزة عن تمكنها من انتشال 55 جثمانًا ورفاتًا لشهداء قضوا تحت أنقاض منزل عائلة "ملكة" في حي الزيتون، والذي كان يؤوي نحو ستين نازحًا لجأوا إليه هربًا من القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وأوضحت طواقم الإنقاذ، التي تواصل عمليات البحث والتفتيش لليوم الثالث على التوالي، أنها استطاعت استخراج معظم الجثامين من تحت الركام، تمهيدًا لتشييعهم في موكب جنائزي موحد مطلع الأسبوع القادم.

وأكد الدفاع المدني، الخميس، أن عمليات الانتشال تواجه عوائق وتحديات جمّة جراء النقص الحاد في المعدات والآلات الثقيلة اللازمة لإزالة الأنقاض.

وجددت الطواقم دعوتها العاجلة للمؤسسات والمنظمات الدولية والإنسانية للتدخل السريع وتوفير الحفارات والآليات الحديثة، لضمان تسريع انتشال باقي مفقودي عائلة ملكة والمئات غيرهم من تحت ركام المباني المدمرة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #شهداء #الدفاع المدني #إبادة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة