الدفاع المدني ينتشل 55 شهيدًا من ضحايا الإبادة في غزة

أعلنت طواقم الدفاع المدني في محافظة غزة عن تمكنها من انتشال 55 جثمانًا ورفاتًا لشهداء قضوا تحت أنقاض منزل عائلة "ملكة" في حي الزيتون، والذي كان يؤوي نحو ستين نازحًا لجأوا إليه هربًا من القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وأوضحت طواقم الإنقاذ، التي تواصل عمليات البحث والتفتيش لليوم الثالث على التوالي، أنها استطاعت استخراج معظم الجثامين من تحت الركام، تمهيدًا لتشييعهم في موكب جنائزي موحد مطلع الأسبوع القادم.

وأكد الدفاع المدني، الخميس، أن عمليات الانتشال تواجه عوائق وتحديات جمّة جراء النقص الحاد في المعدات والآلات الثقيلة اللازمة لإزالة الأنقاض.

وجددت الطواقم دعوتها العاجلة للمؤسسات والمنظمات الدولية والإنسانية للتدخل السريع وتوفير الحفارات والآليات الحديثة، لضمان تسريع انتشال باقي مفقودي عائلة ملكة والمئات غيرهم من تحت ركام المباني المدمرة.

المصدر / فلسطين أون لاين