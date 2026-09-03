إيران تحذّر واشنطن: أي هجوم إسرائيلي على مواقع لحزب الله قد يشعل تصعيدًا واسعًا

حذّرت إيران الولايات المتحدة من التداعيات المحتملة لأي هجوم إسرائيلي على موقع تابع لحزب الله في جنوب لبنان، مؤكدة أن استهداف الموقع قد يفتح الباب أمام تصعيد واسع في المنطقة، وفق ما نقلته مصادر مطلعة.

وأفادت المصادر بأن طهران أوصلت تحذيرها إلى واشنطن عبر سلطنة عُمان، في رسالة تضمنت تحذيرًا من أن أي عملية إسرائيلية ضد الموقع ستقابل برد قوي، وقد تؤدي إلى توسع دائرة المواجهة.

ويأتي التحذير في ظل تزايد الضغوط الإسرائيلية على حزب الله في جنوب لبنان، ولا سيما حول مرتفع علي الطاهر، الذي يُعد موقعًا استراتيجيًا بسبب ارتفاعه وإشرافه على مناطق واسعة في جنوب البلاد.

وتعتبر (إسرائيل) الموقع ذا أهمية عسكرية، بينما يرفض حزب الله الضغوط الرامية إلى إخلائه أو تفكيك البنية العسكرية الموجودة فيه.

وتزداد حساسية الموقف مع ورود تقارير تتحدث عن وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في الموقع إلى جانب مقاتلي حزب الله، وهي معلومات لم يتسن التحقق منها بشكل مستقل. وترى طهران أن استهداف الموقع في حال وجود عناصر إيرانية فيه قد يؤدي إلى تداعيات تتجاوز حدود المواجهة بين إسرائيل وحزب الله.

ويعكس التحذير الإيراني خشية متزايدة من أن تتحول أي ضربة إسرائيلية محدودة إلى مواجهة أوسع، خصوصًا في ظل استمرار التوتر الإقليمي وتداخل المصالح الأميركية والإسرائيلية والإيرانية في المنطقة.

وتحاول واشنطن في الوقت ذاته منع اتساع رقعة الصراع، في وقت تواصل فيه إسرائيل دراسة خياراتها العسكرية ضد مواقع حزب الله، ما يجعل أي هجوم محتمل على الموقع اختبارًا جديدًا لقدرة الولايات المتحدة على احتواء التصعيد.

وتحذّر طهران من أن تجاوز الخطوط الحالية في جنوب لبنان قد يؤدي إلى ردود فعل متسلسلة يصعب السيطرة عليها، ويدفع المنطقة نحو مواجهة أوسع من نطاق الاشتباكات القائمة حاليًا.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات