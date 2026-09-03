استشهاد 63 فلسطينيًا باعتداءات مستوطنين في الضفة منذ اندلاع حرب غزة

أفاد مركز معلومات فلسطين "معطى" باستشهاد 63 فلسطينيًا جراء اعتداءات نفذها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقال المركز، في إحصائية نشرها اليوم الخميس، إن 29 فلسطينيًا من إجمالي الشهداء ارتقوا منذ بداية عام 2026، ما يعكس تصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين خلال العام الجاري.

وأوضح أن هذه الاعتداءات تأتي في ظل تصعيد مستمر يستهدف القرى والبلدات والتجمعات الفلسطينية في مختلف محافظات الضفة، في وقت يتهم الفلسطينيون قوات الاحتلال بتوفير الحماية للمستوطنين خلال الهجمات.

وبحسب معطيات المركز، يقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية، موزعين على 141 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية، بينهم نحو 250 ألفًا في 15 مستوطنة بالقدس الشرقية.

ويحذر الفلسطينيون من أن استمرار التوسع الاستيطاني والاعتداءات على السكان قد يمهد لضم الضفة الغربية رسميًا إلى الاحتلال الإسرائيلي ، بما يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس قرارات الأمم المتحدة.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات