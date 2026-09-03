ترامب يهاجم حاكمة نيويورك بعد ارتدائها الحجاب في مسجد.. وهوكول: لن أعتذر

شن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجومًا حادًا على حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوكول، على خلفية ارتدائها الحجاب خلال زيارة إلى مركز إسلامي في نيويورك، متهمًا إياها بمحاولة استمالة أصوات الناخبين العرب، ووصفها بأنها "أسوأ حاكمة في البلاد".

ونشر ترامب صورة لهوكول عبر منصته "تروث سوشيال"، منتقدًا ظهورها بالحجاب داخل المركز الإسلامي، واعتبر أن الخطوة مرتبطة بمحاولة كسب تأييد الجالية العربية والمسلمة في الولاية.

وكانت هوكول قد زارت المركز الثقافي الإسلامي في نيويورك في 28 آب/أغسطس، حيث التقت أفرادًا من الجالية المسلمة وألقت كلمة أمام المصلين، وارتدت الحجاب أثناء وجودها في قاعة الصلاة، في إطار الالتزام بقواعد اللباس المتبعة داخل المكان.

وردت حاكمة نيويورك على انتقادات ترامب، مؤكدة أنها كانت "ضيفة في دار عبادة" وأنها ارتدت الحجاب احترامًا للأشخاص الذين استقبلوها.

وقالت هوكول إنها "لن تعتذر أبدًا عن معاملة أتباع أي دين بكرامة"، في رد مباشر على انتقادات ترامب، مضيفة أن احترام دور العبادة والممارسات الدينية لا ينبغي أن يكون موضع اعتذار.

وأثار ظهور الحاكمة بالحجاب انتقادات من شخصيات محافظة، ربط بعضها الزيارة بقرب ذكرى هجمات 11 سبتمبر/أيلول، فيما رأى آخرون أن الخطوة تحمل أبعادًا سياسية.

في المقابل، دافع مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية في نيويورك عن هوكول، مؤكدًا أن ارتداء الحجاب عند زيارة المساجد ودور العبادة الإسلامية ممارسة مرتبطة باحترام المكان، ورفض استخدام هذه المسألة لشن هجمات سياسية على المسلمين أو ممثليهم.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تظهر فيها هوكول بالحجاب خلال زيارة لموقع ديني إسلامي، إذ سبق أن فعلت ذلك خلال زيارة مسجد في نيويورك عام 2022، وكذلك خلال مشاركتها في جنازة ضابط شرطة مسلم عام 2025.

ويأتي السجال في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة نقاشًا سياسيًا متزايدًا حول العلاقة مع الجالية المسلمة، واستخدام القضايا والرموز الدينية في الخطاب السياسي، بالتزامن مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات