نتائج الثانوية العامة "التوجيهي 2026" الدورة الثانية في فلسطين

محمد زقوت

تترقب الأوساط الطلابية وأولياء الأمور في فلسطين، اليوم الخميس 3 سبتمبر/أيلول 2026، إعلان وزارة التربية والتعليم العالي عن نتائج امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" للدورة الثانية في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

موعد وطريقة الاستعلام

* التوقيت: اليوم الخميس، الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت فلسطين.

* الفئات المستهدفة: طلبة المحافظات الشمالية (الضفة الغربية والقدس)، المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، والطلبة المتقدمون من خارج الوطن.

* رابط الفحص: اضغط هنا

خطوات فحص النتيجة برقم الجلوس

1. الدخول إلى منصة نتائج الثانوية العامة الرسمية.

2. اختيار خدمة نتائج الثانوية العامة 2026 (الدورة الثانية).

3. إدخال رقم الجلوس بدقة في المكان المخصص.

4. الضغط على زر البحث أو عرض النتيجة للحصول على كشف العلامات.

المصدر / فلسطين أون لاين