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صفقة كبيرة يبرمها الاتحاد السعودي

03 سبتمبر 2026 . الساعة 14:52 بتوقيت القدس
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صفقة كبيرة يبرمها الاتحاد السعودي 
متابعة/ فلسطين أون لاين:

متابعة/ فلسطين أون لاين:

أعلن نادي الاتحاد السعودي إتمام تعاقده مع لاعب الوسط الكولومبي ريتشارد ريوس، قادمًا من بنفيكا البرتغالي، ليواصل اللاعب مسيرته بمحطة جديدة في الدوري السعودي.

وكان ريوس قد لفت الأنظار خلال مشاركته مع بالميراس في كأس العالم للأندية، بعدما قدم مستويات مميزة جعلته محط اهتمام عدد من الأندية الأوروبية.

ونجح بنفيكا في الحصول على خدمات اللاعب عقب تألقه مع الفريق البرازيلي، إلا أن تجربته في البرتغال لم تكن المحطة الأخيرة في مسيرته.

وبانضمامه إلى الاتحاد، يبدأ ريوس تحديًا جديدًا مع "العميد"، وسط تطلعات لتقديم الإضافة في خط وسط الفريق والمنافسة على الألقاب خلال الموسم المقبل.

المصدر / فلسطين أون لاين + متابعات
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