"مودريتش" ضمن التشكيلة المثالية للدوري الإيطالي عن موسم 2025/26

متابعة/ فلسطين أون لاين:

واصل النجم الكرواتي لوكا مودريتش تأكيد حضوره بين كبار نجوم كرة القدم، بعدما اختير ضمن التشكيلة المثالية للدوري الإيطالي عن موسم 2025/26.

وضمت التشكيلة التي شهدت حضور مودريتش عددًا من أبرز نجوم المسابقة، وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: سفيلار

الدفاع: باليسترا – أكانجي – باستوني – ديماركو

الوسط: تشالهان أوغلو – مودريتش – مكتوميناي

الهجوم: لاوتارو – مالين – نيكو باز

ويواصل مودريتش تقديم مستويات مميزة رغم تقدمه في العمر، محافظًا على مكانته بين نخبة لاعبي الدوري الإيطالي، في تأكيد جديد على استمراره في المنافسة على أعلى مستوى.

المصدر / فلسطين أون لاين + متابعات