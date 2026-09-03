مسؤول أممي يطلع على الخدمات والتحديات التي تواجه مستشفى حمد في غزة

استقبل مستشفى حمد للتأهيل والأطراف الصناعية في غزة، بدعم من صندوق قطر للتنمية، د. رامز الكياروف، المنسق الخاص بالإنابة للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط ومنسق الأمم المتحدة الخاص للشؤون الإنسانية في فلسطين، والوفد المرافق له، حيث كان في استقبالهم المدير العام للمستشفى أ. أحمد نعيم، ورئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة أ. يوسف أبو شاويش.

وهدفت الزيارة إلى الاطلاع على الخدمات الطبية والتأهيلية التي يقدمها المستشفى من خلال أقسامه الرئيسة، بما في ذلك الأطراف الصناعية، والسمع والتوازن، والتأهيل الطبي، إلى جانب بحث أبرز التحديات التي تعيق استمرار تقديم هذه الخدمات.

واستعرضت إدارة المستشفى الصعوبات المرتبطة بإدخال المستلزمات والمعدات الطبية عبر المعابر، لا سيما المواد اللازمة لتصنيع الأطراف الصناعية، وأجهزة وقطع غيار القوقعة والسماعات الطبية، إضافة إلى الأجهزة الطبية والمولدات الكهربائية وقطع غيارها ومستلزماتها، فضلًا عن النقص الحاد في الزيوت اللازمة لتشغيل المولدات.

وأشاد د. الكياروف بالخدمات التي يقدمها المستشفى في ظل تزايد حجم الاحتياج، مؤكدًا أن الأمم المتحدة ستواصل بذل المزيد من الجهود والتنسيق للتخفيف من الصعوبات التي تواجه إدخال المواد والمستلزمات الطبية واللوجستية اللازمة لاستمرار تقديم الخدمات.

من جانبها،أكدت إدارة المستشفى أن استمرار القيود على إدخال هذه الاحتياجات يفاقم معاناة المستفيدين، ويؤثر بصورة مباشرة على استمرارية الخدمات الطبية والتأهيلية المقدمة لهم، فضلًا عن تأثيره على قدرتهم على استعادة استقلاليتهم وممارسة حياتهم اليومية.

المصدر / فلسطين أون لاين