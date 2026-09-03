رابط فحص نتائج الثانوية العامة 2026 الدورة الثانية في فلسطين برقم الجلوس

محمد زقوت

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، اليوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر 2026، رسمياً عن نتائج امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" الدورة الثانية (الإكمالي) لعام 2026 في كافة المحافظات الشمالية (الضفة الغربية)، والمحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، وطلبة الخارج.

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تفعيل روابط فحص نتائج التوجيهي 2026 الدورة الثانية

حرصاً على مصلحة الطلبة وسرعة حصولهم على نتائجهم بكل سهولة ويسر، أتاحت وزارة التربية والتعليم الروابط الرسمية المخصصة للاستعلام عن النتائج إلكترونياً عبر أدخال رقم الجلوس، وهي كالتالي:

* الرابط الأول لفحص النتائج: اضغط هنا

* الرابط الثاني لفحص النتائج: اضغط هنا





خطوات الاستعلام عن النتيجة:

1. الدخول إلى أحد الروابط الرسمية المذكورة أعلاه.

2. إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب بدقة.

3. الضغط على زر "بحث" أو "عرض النتيجة" لمعرفة تفاصيل العلامات والنتيجة النهائية فوراً.

تتقدم أسرة الموقع بأحر التهاني والتبريكات لجميع الناجحين في امتحانات الدورة الثانية، متمنين لهم مزيداً من التقدم والنجاح في مسيرتهم التعليمية الجامعية.

المصدر / فلسطين أون لاين