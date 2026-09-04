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رابط فحص نتائج توجيهي 2026 الدورة الثانية في فلسطين

04 سبتمبر 2026 . الساعة 14:00 بتوقيت القدس
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رابط فحص نتائج توجيهي 2026 الدورة الثانية في فلسطين
محمد زقوت

أكد وزير التربية والتعليم العالي، الدكتور أمجد برهم، رسمياً عن موعد إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" الدورة الثانية (الإكمالي) لعام 2026 في فلسطين. ومن المقرر أن تُعلن النتائج رسمياً اليوم الخميس الساعة الثالثة مساءً لجميع طلبة المحافظات الشمالية (الضفة الغربية)، والمحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، وطلبة الدراسة الخاصة في الخارج.

اقرأ المزيد: موعد إعلان نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2026 الدورة "2".. الروابط الرسمية للاستعلام

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 روابط فحص نتائج التوجيهي 2026 الدورة الثانية برقم الجلوس

لتسهيل وصول الطلبة إلى نتائجهم فور اعتمادها وتفعيلها رسمياً، أتاحت وزارة التربية والتعليم الروابط الإلكترونية المعتمدة للاستعلام برقم الجلوس:

 الرابط الرسمي الأول: اضغط هنا 

 * الرابط الرسمي الثاني: اضغط هنا 

طريقة الاستعلام عن النتيجة فور توفرها:

 1. النقر على أحد الروابط الرسمية المذكورة في الأعلى.

 2. إدخال رقم الجلوس المكون من عدة خانات بدقة.

 3. الضغط على أيقونة "بحث" أو "عرض النتيجة" لتظهر لك تفاصيل العلامات والنتيجة النهائية فوراً.

المصدر / فلسطين أون لاين
#امتحانات توجيهي غزة

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