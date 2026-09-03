موعد إعلان نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2026 الدورة "2".. الروابط الرسمية للاستعلام

محمد زقوت

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية رسمياً عن موعد إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" الدورة الثانية لعام 2026.

تفاصيل موعد إعلان نتائج التوجيهي 2026 الدورة الثانية

أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم العالي أن النتائج ستكون متاحة للطلبة في كافة المحافظات الشمالية (الضفة الغربية)، والمحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، إضافة إلى طلبة الخارج، وذلك في المواعيد التالية:

* الموعد: غداً الخميس الموافق 3 أيلول / سبتمبر 2026.

* الوقت: تمام الساعة الثالثة عصراً (3:00 PM).

روابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2026 الدورة الثانية

حرصاً من وزارة التربية والتعليم على تسهيل عملية الوصول إلى النتائج بكل سهولة ويسر، خصصت الوزارة روابط رسمية يمكن للطلبة من خلالها فحص النتائج فور إعلانها برقم الجلوس عبر المواقع التالية:

* رابط فحص نتائج الثانوية العامة (الأول): اضغط هنا

* رابط فحص نتائج الثانوية العامة (الثاني): اضغط هنا





تمنياتنا لجميع الطلبة بالنجاح والتوفيق والتميز!

المصدر / فلسطين أون لاين