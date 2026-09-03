ليلة ساخنة في الضفة.. 14 معتقلًا وشهيدان وتصعيد واسع للمستوطنين

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة، تخللها اعتقال 14 فلسطينيًا، بينهم صحفي ووالدة وشقيقة أسير، إلى جانب تفجير منشأة في مدينة نابلس، واحتجاز عدد من المواطنين والأطفال.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال سبعة مواطنين من المحافظة، بينهم رائد عادل ناجي (49 عامًا)، ومحمد رائد شمروخ (26 عامًا) من مخيم الدهيشة، وحمزة عيسى صومان (24 عامًا)، ومحمد هاني صومان (31 عامًا) من حارة الفواغرة وسط مدينة بيت لحم، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، واعتقلت ماجد موسى العجوري (44 عامًا) ونجليه محمود وسيف، عقب مداهمة منزلهم والعبث بمحتوياته.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي رامي نوفل خلال اقتحام بلدة إذنا غرب المحافظة، بالتزامن مع تنفيذ حملة مداهمات واعتقالات في البلدة.

أما في نابلس، فواصلت قوات الاحتلال اقتحام عدة مناطق، إذ داهمت منازل في المدينة، واقتحمت منطقة "سما نابلس"، كما أعادت اقتحام المدينة للمرة الثالثة عبر حاجز حوارة.

وفجرت قوات الاحتلال "مخرطة" خلال اقتحامها مدينة نابلس، فيما اقتحمت قرية دوما جنوب شرق المدينة، وسط حملة مداهمات واعتقالات.

كما اعتقلت الشاب نزال خالد عصايرة والفتى كنعان محمد أحمد، خلال اقتحام قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس، وداهمت عددًا من منازل المواطنين.

وفي بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال والدة وشقيقة الأسير قتيبة عازم، خلال اقتحام البلدة وتنفيذ عمليات دهم وتفتيش.

واقتحمت قوات الاحتلال كذلك بلدة قصرة جنوب نابلس، واحتجزت عددًا من الشبان، فيما اقتحمت مدينة دورا جنوب الخليل، وبلدتي عناتا والرام شمال القدس المحتلة.

وفي أريحا، شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات خلال اقتحامها المتواصل للمدينة ومخيماتها.

وفي سياق متصل، احتجز جيش الاحتلال أطفالًا داخل منزل عائلة الشهيد الفتى خليل أبو عليا، الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال في قرية المغير شمال شرق رام الله.

وفي قرية المغير، استشهد الشابان عمر محمد النعسان وخليل راسم أبو عليا برصاص قوات الاحتلال، خلال مواجهات اندلعت أثناء تصدي الأهالي لهجوم شنه مستوطنون على القرية.

وترافقت اعتداءات المستوطنين خلال الساعات الماضية مع سلسلة واسعة من الهجمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، شملت قطع إمدادات الكهرباء عن منطقة المسعودية شمال غرب نابلس، ومنع المجلس المحلي من إصلاحها.

كما اقتحم مستوطنون منطقة وادي الباذان شرق نابلس، التي تعاني من انقطاع المياه، وخربوا خطوط المياه في تجمع يرزا الشمالي شرق قرية تياسير بالأغوار الشمالية.

وأشعل مستوطنون النار في مركبتين ببلدة بيتا جنوب نابلس، فيما اقتحموا منازل الفلسطينيين في خلة الحمص جنوب يطا بالخليل.

وفي المغير، سرق مستوطنون عددًا من الأغنام من أحد المنازل، وحاصروا منازل المواطنين في المنطقة الغربية من القرية وحاولوا سرقة مواشي المزارعين، بحماية قوات الاحتلال.

كما واصل المستوطنون أعمال التجريف والتوسعة في البؤرة الاستيطانية المقامة على جبل النجمة في قرية جالود جنوب نابلس، ونصبوا خيمة في موقع بؤرة أخليت صباحًا في أراضي قرية برقا شرق رام الله.

وفي جنوب جنين، أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة على أراضي المواطنين بين قباطية والزبابدة، فيما جرفوا أراضي المزارعين في بلدة دير بلوط غرب سلفيت، وأطلقوا مواشيهم في وادي سعير شمال الخليل.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصعيدًا متواصلًا في اقتحامات قوات الاحتلال واعتداءات المستوطنين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، وسط تصاعد عمليات القتل والاعتقال والتضييق على الفلسطينيين.

وكان مركز فلسطين لدراسات الأسرى قد أفاد بأن سلطات الاحتلال اعتقلت خلال آب/أغسطس الماضي نحو 500 فلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بينهم 31 طفلًا و11 امرأة وفتاة، إلى جانب استشهاد أسير داخل سجون الاحتلال.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصعيد إسرائيلي متواصل في الضفة الغربية، تتكامل فيه اقتحامات قوات الاحتلال وعمليات الاعتقال مع هجمات المستوطنين، في محاولة لفرض واقع ميداني جديد على الفلسطينيين، وسط تحذيرات من تداعيات استمرار هذا التصعيد على أمن واستقرار المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين