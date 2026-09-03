"الأرصاد": أجواء حارة اليوم وانخفاض تدريجي خلال الأيام المقبلة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس حاراً في المناطق الجبلية، وشديد الحرارة في بقية المناطق، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بنحو درجتين مئويتين.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو لطيفاً في المرتفعات الجبلية ودافئاً في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويستمر انخفاض درجات الحرارة يوم غد الجمعة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، ويكون الجو صيفياً عادياً، غائماً جزئياً إلى صافٍ، فيما يطرأ انخفاض طفيف آخر يوم السبت مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلها بقليل.

أما الأحد، فيطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، ويكون الجو صيفياً عادياً، غائماً جزئياً إلى صافٍ.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، خاصة خلال ساعات الذروة بين الساعة 11 صباحاً و4 مساءً، ومن خطر إشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، داعية إلى عدم ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة.

المصدر / فلسطين أون لاين