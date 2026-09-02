مختص مقدسي يكشف مسار بن غفير لفرض الطقوس التوراتية في الأقصى

أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، خلال اقتحامه التاسع عشر للمسجد الأقصى المبارك، المضي في نهج فرض الطقوس التوراتية في المسجد، وصولًا إلى ما يصفه أنصاره بـ"الهيكل".

وقال الباحث في شؤون القدس زياد ابحيص، في تعليق على تصريحات بن غفير، إن أبرز ما ورد فيها هو نظرته إلى فرض الطقوس التوراتية في المسجد الأقصى بوصفها خطوات متدرجة تنتهي بتأسيس "الهيكل" المزعوم.

وأوضح ابحيص أن الاحتلال استحدث منذ سنوات مسارًا موازيًا للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، يتمثل في فرض الطقوس التوراتية بصورة متصاعدة، باعتبارها تمهيدًا معنويًا يقود إلى التأسيس المادي لـ"الهيكل" المزعوم في مكان المسجد الأقصى المبارك.

وأضاف أن موسم الأعياد اليهودية المقبل، الذي يبدأ السبت 12 أيلول/سبتمبر 2026، يشهد تحركًا من جماعات "الهيكل"، بالتكامل مع شرطة الاحتلال، لفرض مسارين جديدين في المسجد الأقصى.

وبيّن أن المسار الأول يتمثل في فرض نفخ البوق داخل المسجد تحت رعاية شرطة الاحتلال، بعد أن كانت هذه الطقوس تُمارس سابقًا بصورة متساهلة ومن دون إعلان رسمي عن رعايتها، فيما يتمثل المسار الثاني في السعي إلى فتح المسجد أمام المستوطنين خلال أيام السبت، بهدف تكريس هويته كمقدس مشترك تُمارس فيه طقوس دينية يهودية.

وأشار ابحيص إلى أن المسجد الأقصى يقف أمام "مفترق تاريخي"، لافتًا إلى أن محطات الصراع السابقة حول المسجد شهدت مواجهات وردودًا أبطأت مسار الإجراءات الإسرائيلية أو أجبرت الاحتلال على التراجع عنها.

وقال إن الاحتلال يعوّل اليوم على ما خلفته حرب الإبادة في قطاع غزة من دمار وترهيب لوقف هذا المسار، وفتح الطريق أمام ما وصفه بـ"الحسم الكامل" في المسجد الأقصى.

وختم ابحيص بالتأكيد أن المسجد الأقصى "مسؤولية كل مسلم"، معتبرًا أن المرحلة المقبلة تضع الجميع أمام اختبار بشأن التعامل مع التصعيد الإسرائيلي المتواصل تجاه المسجد.

المصدر / فلسطين أون لاين