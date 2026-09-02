خروقات متصاعدة.. الاحتلال يكثف القصف وإطلاق النار في غزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف استهدف مناطق متفرقة في القطاع.

وأفادت مصادر محلية بأن قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا استهدف مناطق شرقي وغربي بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية في المنطقة. وأضافت المصادر أن المدفعية الإسرائيلية قصفت مناطق شرقي مدينة غزة.

وفي وسط القطاع، طال القصف المدفعي الإسرائيلي مناطق شرقي مدينة دير البلح، فيما استهدف القصف مناطق شرقي مدينة خان يونس وجنوب شرقيها.

كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار بكثافة في بحر مدينة خان يونس جنوبي القطاع، بالتزامن مع إطلاق قوات الاحتلال قنابل إنارة في محيط منطقة شارع الطينة جنوبي المدينة.

وأمس الثلاثاء، استشهد ستة مواطنين، بينهم أطفال وسيدة، وأصيب آخرون بجراح مختلفة، جراء قصف إسرائيلي مكثف استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وبلغت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ سريانا اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي 1,326 شهيدا، إضافة إلى 4,398 إصابة وانتشال 815 جثمانا، فيما ارتفعت حصيلة الشهداء منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 73,462 شهيدا، والإصابات إلى,509، وفق معطيات نشرتها وزارة الصحة في غزة.

وتواصل قوات الاحتلال، لليوم الـ328 على التوالي، خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار والتهدئة الهشة في قطاع غزة، عبر سلسلة من القصف وإطلاق النار وعمليات نسف المنازل والمنشآت، بالتزامن مع استمرار الحصار العسكري المفروض على القطاع.

وتأتي هذه الاعتداءات رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 31 تموز/يوليو 2026، التوصل إلى "اتفاق جديد" للشروع في المرحلة الثانية من "خارطة الطريق" الخاصة بقطاع غزة، وسط استمرار الخروقات الإسرائيلية اليومية للتهدئة.

المصدر / فلسطين أون لاين