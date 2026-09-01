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"الحارس": أحبطنا عملية "عدائية كبيرة" استهدفت شخصية قيادية

01 سبتمبر 2026 . الساعة 16:28 بتوقيت القدس
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عناصر أمن المقاومة تمكنوا من كشف القوة الإسرائيلية المشاركة في العملية وإلحاق خسائر بها

أعلنت منصة "الحارس" التابعة لأمن المقاومة في قطاع غزة، أنها أحبط صباح الثلاثاء، عملية "عدائية كبيرة"، كانت تستهدف شخصية قيادية مركزية، فيما تمكنت القوات الإسرائيلية، وفق التصريح، من اختطاف مسؤول أمني كان موجوداً في موقع العملية.

وقالت "الحارس"، في تصريح على قناتها على تطبيق "تليجرام" أن عناصر أمن المقاومة تمكنوا من كشف القوة الإسرائيلية المشاركة في العملية وإلحاق خسائر بها، مشيراً إلى اغتنام معدات وأسلحة تعود للقوة المستهدفة.

وذكر التصريح أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على ثلاثة أشخاص عملاء للاحتلال، وقالت إنهم كانوا ينفذون مهام تتعلق بالإسناد وجمع المعلومات لصالح القوات الإسرائيلية.

ودعا أمن المقاومة سكان القطاع إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بالعملية، محذراً النشطاء والإعلاميين من تداول "رواية الاحتلال"، ومطالباً بالاعتماد على الرواية الصادرة عن المقاومة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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