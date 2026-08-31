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الشرطة المجتمعية تنهي خلافًا ماليًا بقيمة 80 ألف شيكل في خان يونس

31 اغسطس 2026 . الساعة 14:25 بتوقيت القدس
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خلاف مالي

أنهت الشرطة المجتمعية في محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة خلافًا ماليًا بين مواطنين، نشب على خلفية معاملات تجارية، وبلغت قيمته 80 ألف شيكل.

وقالت الشرطة المجتمعية، في بيان صدر يوم الاثنين، إن طواقمها استمعت إلى طرفي الخلاف، المشتكي (ف.ز) والمشكو ضده (غ.إ)، قبل التوصل إلى اتفاق يقضي بتسوية المبلغ المستحق من خلال تقسيطه على دفعات شهرية متتالية.

وأكدت الشرطة مواصلة جهودها في حل الخلافات المالية بالطرق القانونية والتوافقية، بما يسهم في حفظ الحقوق وتعزيز السلم المجتمعي والحفاظ على العلاقات بين المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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