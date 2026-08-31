6 إصابات في خروقات إسرائيلية لوقف النار بغزة

أصيب خمسة صيادين، صباح اليوم الاثنين، جراء اعتداءات نفذتها بحرية الاحتلال الإسرائيلي في بحر مدينة غزة، فيما أصيب مواطن بنيران دبابات الاحتلال شمال غربي مدينة خان يونس، بالتزامن مع قصف وإطلاق نار استهدفا مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفاد رئيس نقابة العاملين في الصيد والإنتاج البحري زكريا بكر بإصابة الصيادين أحمد الشرافي وأحمد الشيخ، جراء إطلاق زوارق الاحتلال الرصاص على حسكة صيد صغيرة كانا يستقلانها في بحر مدينة غزة، مشيرة إلى أن حالة الصياد الشيخ وصفت بالخطرة.

وسبق ذلك إلقاء طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع "كواد كوبتر" قنبلة على حسكة صيد قرب ميناء غزة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة صيادين بجروح متفاوتة.

وفي جنوبي القطاع، أصيب مواطن جراء إطلاق دبابات الاحتلال نيرانها بكثافة صوب أبراج مدينة حمد شمال غربي مدينة خان يونس.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية المتمركزة شرقي خان يونس مناطق غربي مدينة رفح جنوبي القطاع.

وفي وسط القطاع، أطلقت آليات وطائرات مسيرة إسرائيلية النار شرقي مخيمي البريج والمغازي، في إطار استمرار الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، لليوم الـ325 على التوالي، عبر سلسلة من القصف وإطلاق النار وعمليات نسف المنازل والمنشآت.

وارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر إلى 1,318 شهيدا، فيما بلغت الإصابات 4,375، إضافة إلى 815 حالة انتشال، وفق معطيات نشرتها وزارة الصحة في قطاع غزة.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 73,454 شهيدا و174,486 مصابا.

المصدر / فلسطين أون لاين