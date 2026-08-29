3 شهداء وإصابات بقصف إسرائيلي مستمر على غزة

استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرين بجراح متفاوتة، اليوم السبت، جراء إطلاق نار وقصف إسرائيلي استهدف مناطق عدة في قطاع غزة، في وقت تواصلت خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار .

وأفادت مصادر طبية بأن المواطن محمد فايق العطار من سكان بلدة بيت لاهيا، استشهد بنيران الاحتلال في قرية المصدر شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

واستشهد مواطنان وأصيب آخرون إثر غارة جوية إسرائيلية جنوب غربي مدينة غزة.

وأفاد مصادر صحفية بانتشال شهيدان وثلاثة مصابين جراء قصف إسرائيلي استهدف دراجة كهربائية في محيط دوار المالية بحي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة.

وفي خان يونس جنوبي القطاع، أصيب مواطنان، أحدهما بجراح وصفت بالخطيرة، جراء استهداف إسرائيلي في منطقة الأرض الطيبة بالمواصي غربي المدينة.

وفي وقت سابق، أطلقت دبابات الاحتلال نيرانها بشكل مكثف شرقي المدينة، فيما استهدف قصف مدفعي عنيف المناطق الشمالية الشرقية من خان يونس.

وفي شمال القطاع، أصيب مواطن بالرصاص الحي جراء قوات الاحتلال نيرانه من الرافعات العسكرية شرقي مدينة غزة. وفي السياق أطلقت مروحيات الاحتلال نيرانها صوب المناطق الشمالية الشرقية والشرقية من مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية شرقي القطاع.

كما نفذ جيش الاحتلال عملية نسف ضخمة، فيما ألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع "كواد كوبتر" قنابل في محيط مستشفى كمال عدوان بمشروع بيت لاهيا.

اليوم السبت، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73,449 شهيدا و174,472 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأشارت الوزارة في تقريره اليومي، إلى أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ 48 الماضية 10 شهداء (9 جدد وشهيد انتشال) بالإضافة إلى 18 إصابة.

وبينت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 1,313 والمصابين إلى4,361، إضافة إلى انتشال 815 جثمانا.

ولفتت إلى استمرار وجود عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم وانتشالهم.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: