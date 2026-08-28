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منفذ عملية الجابريات.. كتائب القسام تنعى البيطاوي ورفيقيه

28 اغسطس 2026 . الساعة 20:32 بتوقيت القدس
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الشهيد قيس البيطاوي

نعت كتائب القسام الشهيد القائد قيس البيطاوي ورفيقيه أحمد يعقوب وباسل تركمان الذين ارتقوا إثر عملية اغتيال إسرائيلية في مدينة جنين.

واستذكرت القسام، في بيان، اليوم الجمعة، مسيرة الشهيد البيطاوي ودوره البارز في الإشراف والتنفيذ على عددٍ من عمليات القسام في محافظة جنين والتي كان آخرها عملية تفجير العبوة الناسفة في حي الجابريات بتاريخ 11 يونيو الماضي ما أسفر عن إصابة ضابطين بجراح أحدهما خطيرة.

وجددت القسام تمسكها بالسير على درب الجهاد والشهادة، ومواصلة مسير المقاومة حتى دحر الاحتلال عن أرضنا، وانتزاع كامل حقوق شعبنا بإذن الله.

وعملية الجابريات من إعداد وإشراف القسامي البيطاوي الذي جهز مسبقا عبوة متفجرة "تشريكة ميكانيكية"، استهدفت دورية للاحتلال بشكل مباشر في حي الجابريات.

وقال المتحدث باسم القسام "أبو عبيدة" آنذاك بأن شعبنا هو شعبٌ حيٌ لا يقبل الضيم، وأن الضغط المتزايد سيقود إلى الانفجار، وليس إلى إخضاع شعبنا الأبيّ كما يتوهّم الاحتلال.

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المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين:
#جنين #كتائب القسام

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