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عشرات آلاف يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى المبارك

عشرات آلاف يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى المبارك

عشرات آلاف يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى المبارك

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عشرات آلاف يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى المبارك

28 اغسطس 2026 . الساعة 16:57 بتوقيت القدس
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الصلاة في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم القيود العسكرية الإسرائيلية.

وفرضت قوات الاحتلال قيودا عسكرية أمام قدوم المصلين إلى البلدة القديمة والمسجد الأقصى، ونصبت السواتر الحديدية في محيط بوابات البلدة.

ومنعت أيضا العشرات من الشبان من الدخول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة، بعد توقيفهم وتحرير هوياتهم وفحصها.

ويتعرض المسجد الأقصى إلى سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.

المصدر / القدس المحتلة/ فلسطين أون لاين:
#القدس المحتلة #المسجد الأقصى المبارك

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