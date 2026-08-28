مورينيو يُعيد إحياء رعب "البرنابيو" في ولايته الثانية مع ريال مدريد

سجل البرتغالي جوزيه مورينيو عودة مثالية ومظفرة إلى معقل "سانتياغو برنابيو" المُجدد، بعدما قاد ريال مدريد لاكتساح ضيفه ريال سوسيداد (4-1) في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى للدوري الإسباني، مدشنا بذلك فترته التدريبية الثانية على رأس الجهاز الفني للنادي الملكي بأفضل طريقة ممكنة.

وجاء هذا الفوز العريض، الذي تدين فيه الأرقام للهاتريك الاستثنائي الذي سجله الفرنسي كيليان مبابي، ليرفع رصيد "المدرب الاستثنائي" إلى 75 انتصارا على هذا الملعب التاريخي.

نسبة نجاح مرعبة

تؤكد الإحصائيات الصادرة عن سجلات النادي الملكي السيطرة المطلقة التي يفرضها مورينيو كلما خاض مباراة على أرضه:

إجمالي المباريات على البرنابيو: 89 مباراة.

عدد الانتصارات: 75 فوزا.

نسبة النجاح: 84.3%.

التعادلات والهزائم: 9 تعادلات و5 هزائم فقط.

السجل الهجومي والدفاعي: سجل الفريق تحت قيادته 297 هدفا واستقبلت شباكه 78 هدفا.

وبهذا الفوز، وصل مورينيو، باحتساب فترته التدريبية الأولى، إلى 44 مباراة متتالية دون خسارة على ملعب سانتياغو، ليُثبت أن الروح الانتصارية للملعب لم تتغير.

ذكريات تاريخية وسجل المقارنة

وأعادت صحيفة "أ بولا" (A Bola) البرتغالية التذكير بأكبر انتصار حققه ريال مدريد تحت قيادة مورينيو على أرضه، والذي يعود إلى 22 ديسمبر/كانون الأول 2010 عندما اكتسح ليفانتي بنتيجة (8-0) في ذهاب دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا.

شهدت تلك المباراة تسجيل "هاتريك" لكل من كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة، إلى جانب هدفي مسعود أوزيل وبيدرو ليون.

وتزداد قيمة هذه الأرقام داخل القواعد عند مقارنتها بسجل المدرب خارج ملعبه (89 مباراة: 54 فوزا، 19 تعادلا، و16 خسارة)، مما يعكس الفارق الكبير في السطوة التحكيمية والتكتيكية عندما يلعب الفريق أمام جماهيره.

ولن ينتظر ريال مدريد طويلا لاختبار صلابة حصنه مجددا؛ حيث يستضيف الفريق يوم الأحد المقبل نظيره ملقة الصاعد حديثا ضمن منافسات الجولة الثالثة من "الليغا"، في فرصة سانحة للسبيشل وان لمواصلة تعزيز أرقامه الإعجازية وتثبيت أقدامه في صدارة المشهد الكروي الإسباني.

المصدر / وكالات